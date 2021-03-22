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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحذير السيسي.. ماذا قالت الجهات الصحية عن الموجة 3 من كورونا؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:37 م
السيسي
السيسي
جميلة على
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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا من تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا، مطالبا المصريين بتوخى لبحذر بشكل كبير.

وقال خلال كلمته في احتفالية المراة المصرية والأم المثالية 2021: «مصر عدت من الموجة الأولى والثانية بفضل الله، ومصر على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى أن تعدي على خير".

"الدستور" ترصد أبرز ما قيل عن الموجة الثالثة من هذا الفيروس اللعين.

◄ السيسى ودعائه لله من أجل حماية مصر

قال الرئيس السيسى خلال كلمته في احتفالية المراة المصرية والأم المثالية 2021: «مصر عدت من الموجة الأولى والثانية بفضل الله، ومصر على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى أن تعدي على خير».

وأضاف: "أن الدولة تواصل جهودها في توفير اللقاحات ولكن علينا دور في اتباع الإجراءات الاحترازية، نحن أقل الدول التي لطف بها الله في هذا الوباء العالمي"، وتابع: "هناك دعاء أكرره منذ بداية الوباء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

◄ التعليم العالى: مصر مازالت فى المرحلة الثانية من كورونا

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومازالت في الموجة الثانية، والوضع الوبائي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض في عدد الإصابات.

وأشارت خلال اتصال هاتفي بأحدى البرامج التلفزيوينة أمس، إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول في الموجة الثالثة، مشددة على أهمية الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات.

◄ منظمة الصحة العالمية نحذر من موجة ثالثة ورابعة

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات شديدة الخطورة من موجات قد يتعرض لها العالم من وباء كورونا «كوفيد- 19».
وأضافت منظمة الصحة العالمية فى بداية شهر مارس الحالى أن العالم أمام موجتين، ثالثة ورابعة، في حال عدم إلزام حكومات العالم على الشعوب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا الجديد.

وطالبت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم بعدم تخفيف جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بسبب ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة رصدها حكومات تشجعت على تخفيف القيود المفروضة على شعوبها بعد وصول لقاح كورونا وتطعيم مواطنيها به.

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