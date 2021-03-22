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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس قاتل مدرسة حدائق أكتوبر

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:53 م
حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مدرسة بسبب عدم قدرته على سداد ديونه لها البالغة 5 آلاف جنيه- 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للسائق المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمينة التى لم ينكرها، واعترف بقتلها بعدما اقترض منها مبلغًا ماليًا وعجز عن سداده.

واعترف سائق متهم بقتل "مُدرسة" داخل مسكنها بمنطقة حدائق أكتوبر بتفاصيل ارتكابه الجريمة، فقال إنه يعمل سائقًا بسيارة تابعة لإحدى شركات توصيل المواطنين، وتعرف على المجني عليها خلال توصيلها، وبدأ في توصيلها بالإضافة إلى مساعدتها في شراء متطلباتها مقابل مبالغ مالية.

أضاف المتهم أنه كان يتردد على شقة الضحية لتوصيل الطلبات لها، واقترض منها مبلغ 5 آلاف جنيه، ونتيجة لمروره بضائقة مالية، عجز عن سداد النقود، فقرر قتل المجني عليها هربًا من سداد الدين، بالإضافة إلى سرقتها.

وخاطبت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثمان المجني عليها، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أودت بحياتها. وتابع المتهم اعترافاته قائلًا: إنه انتهز فرصة توصيل طلبات للضحية، وهشم رأسها بحجر، ثم استولى على مبلغ مالي، وفر هاربًا، مؤكدًا أن الدافع كان سرقتها، والتخلص من مطالبتها له بسداد الدين.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف غموض مقتل فتاة داخل مسكنها بحدائق الأهرام، حيث تبين أن سائقًا بإحدى شركات توصيل المواطنين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغًا يفيد العثور على جثة مدرسة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها، نتيجة الاعتداء عليها بمنطقة الرأس.

كشفت التحريات المكثفة للرائد طارق مدحت، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، عن هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وتبين أن سائق سيارة تابعة لشركة لتوصيل المواطنين وراء قتل الضحية، وبإعداد كمين له تمكن الرائد طارق مدحت، ومعاونه النقيب عمرو الببلاوي، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطر اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، وتمت إحالة القاتل إلى النيابة المختصة التى تولت التحقيق.

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