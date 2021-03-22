حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك "بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 25 مارس، حفل فرقة "جرامافن".يتضمن برنامج الحفل عددًا من الأغنيات التراثية منها: "لعبة الأيام"، "كل دا كان ليه"، "علي الحلوة والمرة"، "العيون السود"، "بتخاصمني حبة"، قيادة فنية الفنان محمد حسين، والفنان عاطف العربي.جدير بالإشارة أن فريق "جرامافن" أسسه الشاعر عبدالناصر جمعة، وقدم الفريق العديد من الحفلات الفنية بعدد من المراكز الثقافية بالقاهرة.