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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تحذر من تخفيف المزيد من قيود كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:02 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حذرت الحكومة الألمانية مجددا من تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة بغرض احتواء الجائحة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم الإثنين، في برلين بمناسبة المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، إنه لا يجوز التفكير في تخفيف القيود إلا في حالة انخفاض معدل الإصابة أو استقراره، وأضافت: "لسنا في هذا الوضع في الوقت الحالي"، موضحة أن عدد الإصابات يزيد بشكل كبير، وأصبح متغير الفيروس البريطاني الأكثر عدوى هو السائد الآن في ألمانيا، ما تسبب في زيادة إشغال أسرة العناية المركزة.

وقالت فيتس إن هذا يعني أن الوضع الآن يحتم تطبيق "مكابح الطوارئ" التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات، والذي ينص على تشديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية، وأمس الأحد ارتفع معدل الإصابة هذا إلى 9. 103 إصابة، وارتفع اليوم الإثنين إلى 3. 107 إصابة.

وذكرت فيتس أنه من المهم الآن الحيلولة دون ارتفاع معدل الإصابة مجددا، مؤكدة ضرورة إرجاء خطوات الفتح المقبلة حتى "نصل إلى معدل إصابة مستقر مرة أخرى".

وأوضحت فيتس أنه على هذه الخلفية سيتعين أيضا مناقشة السفر لقضاء العطلات، مؤكدة أن الهدف هو منع زيادة عدد الوفيات وزيادة العبء على المستشفيات، وتجنب الدخول في موقف مماثل لما قبل عيد الميلاد "الكريسماس".

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