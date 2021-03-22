تصدر خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، محركات البحث، حيث تزايدت عمليات السؤال والبحث خلال هذه الساعات، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عقب ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي، اليوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري، وفقا لما أكده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلنا أن نتيجة الصف الثاني ستظهر اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، بينما ستظر نتيجة الصف الأول الثانوي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

تانية ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

يمكن للطلاب الذين يريدون الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي، الدخول عبر موقع بوابة الثانوية العامة التالي: moe-register.emis.gov.eg للنتائج الرسمية بكود الطالب، حيث يقوم الطالب بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السابق ذكره، ثم يتبع الخطوة التالية وهي أن يقوم باختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الترم الأول.





وبعدها يقوم الموقع بطلب الاستعلام بكود الطالب وبياناته من الاسم والصف والمحافظة ومديرية التعليم التابع لها، ثم المدرسة، والكود السري، وبعد القيام بإدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع منه، تظهر نتيجة الترم الأول لطلاب 2 ثانوى و معرفة إذا كان الطالب ناجح أو راسب.





وجدير بالذكر، أن موقع وزارة التربية والتعليم يشهد توافدًا كبيرًا من جانب الطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في الاطمئنان على نتيجة أبنائهم، لذا سيجد من يدخل عليه حاليا بطئ في السرعة، وربما لا يحمل أحيانًا من شدة الضغط والإقبال وحالات التزايد عليه خلال هذه الساعات.





موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

وبعد معرفة خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، يشار إلى أن الوزارة تعلن نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، للفصل الأول، التي خاضوها في لجان مدرسية بالفترة الزمنية من 28 فبراير حتي 11 مارس وذلك في لجان مدرسية مراقبة بواسطة المعلمين بالمرحلة الثانوية، فقد أدى الطلاب الامتحانات إلكترونيا عبر التابلت، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الأول الثاني اليوم الاثنين في تمام الثامنة مساء، حيث يترقب الآن الجميع في لهفة وشوق النتيجة.