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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس ربة منزل سرقت مشغولات ذهبية من سيدة بأسلوب المغافلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:59 م
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
حسام التمساح
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أمرت نيابة الزيتون بحبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالاشتراك مع آخرين بأسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بتلقيه بلاغا من سيدة، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وبحوزتها من مواد غذائية أرضًا، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة 4 مشغولات ذهبية من يدها، ولاذتا بالفرار
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها سيدتان، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هروب المتهمتين عقب ارتكابهما الواقعة باستخدام سيارة ملك زوج إحدى المتهمتين، مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى المتهمتين وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة، والقص" باستخدام مقص حديدى بالاشتراك مع المتهمان الهاربان.

كما تم بإرشادها ضبط كل المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها والهاربين بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة.

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