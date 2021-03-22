توريد 30 ألف طن أرز لـ«السلع التموينية» بنهاية مارس

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ حجم الكميات المستلمة من توريدات الأرز المحلي الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية ستصل بنهاية الشهر الجاري إلى نحو 30 ألف طن طبقا لممارسة التوريد بسعر 6500 جنيه للطن، على أن يتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو.وأضاف شحاتة لـ«الدستور» أنه تمَّ الانتهاء من توريد نسبة 80% من إجمالي الكميات التي يتم توريدها من الأرز المحلي الأبيض من خلال 30 شركة مضارب تابعة للقطاع الخاص.