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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

15 أبريل.. «المهندس للتأمين» تناقش زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:55 م
المهندس للتأمين
المهندس للتأمين
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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قرر مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 15 أبريل المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة، اليوم الإثنين، أن العمومية العادية ستناقش النظر في استخدام 47.5 مليون جنيه من رصيد الأرباح المرحلة للشركة في زيادة رأس المال المصدر من 187.5 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه عن طريق إصدار أسهم مجانية لعدد 19 مليون سهم بقيمة إجمالية 47.5 مليون جنيه، وقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الأرباح المرحلة طبقًا للمركز المالي في 2020.

وأضافت أنه سيتم توزيع الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.2533 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما ستناقش العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التمثيل النسبي والتصويت التراكمي، نظرًا لتغيير هيكل المساهمين.

فيما تضمن جدول أعمال العمومية غير العادية، زيادة رأسمال الشركة المصدر، ليصبح 235 مليون جنيه بدلًا من 187.5 مليون جنيه بقيمة إجمالية 47.5 مليون جنيه وقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد يتم تمويلها من رصيد الأرباح المرحلة في نهاية ديسمبر الماضي، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.253 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة المهندس للتأمين.

وحققت الشركة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 69.43 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 72.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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