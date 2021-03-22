عربات «روسي» جديدة تدخل الخدمة على خط «القاهرة- أسيوط»

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 مارس 2021 تعديل تركيب القطارين أرقام 974975 أكسبريس القاهرةأسيوط والعكس لتصبح عربات روسي (ثالثة ذات تهوية ) بدلًا من العربات المميزة.وبحسب ما نشرت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على "فيسبوك" فمن المقرر أن يقوم القطار رقم 974 من القاهرة يوم 2432021 الساعة 5.00 صباحًا يصل أسيوط 12.30 مساءًا، ويقوم القطار رقم 975 من أسيوط ذات اليوم الساعة 1.50 مساءًا يصل القاهرة 9.00 مساء.يتكون كل قطار من 12 عربة روسي جديدة ( ثالثة ذات تهوية ديناميكية )، حيث تم التأكيد على خروج القطارات على الوجه الأمثل الذى يليق بجمهور الركاب، من حيث النظافة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.