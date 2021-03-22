«الجرائد» للنساء والهواتف للرجال للحماية من الخرف

توصلت دراسة جديدة إلى أن بعض الأنشطة الترفيهية المحفزة فكريا تقلل من خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وأشار الباحثون، إلى أن النساء، الذين يقرؤون الصحف بانتظام أقل عرضة بنسبة 35 في المائة للإصابة بالخرف من بقية السكان.فيما أكد الباحثون، أن تصفح الهاتف المحمول بالنسبة للرجال يساهم فى حمايتهم من الخرف وأمراض الشيخوخة بنسبة 36%.وكشف التحليل أيضًا أن الأشخاص المتزوجين الذين يشاركون في هواية هم أقل عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بالخرف.قالت باميلا ألميدا ميزا، مؤلفة الدراسة، وهي دكتور في جامعة كاليفورنيا، في مكافحة الخرف إنه ثبت بعض عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الاكتئاب ضرورية للوقاية.وحقق الباحثون في الدور الذي تلعبه مجموعة من الأنشطة في خطر الإصابة بالخرف من خلال متابعة أكثر من 8000 شخص فوق الخمسينيات من العمر لمدة تصل إلى 15 عامًا.ودرسوا 13 نشاطًا ترفيهيًا وتأثيرها على صحة الدماغ، - ستة منها اعتُبرت "فكرية" وتضمنت الهوايات وقراءة الجريدة واستخدام الهاتف المحمول والاتصال بالإنترنت.