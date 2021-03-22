التضخم فى المغرب يرتفع 0.3% على أساس سنوى فى فبراير

قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.3 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.وقالت المندوبية إن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.9 بالمئة، وإن أسعار الأغذية هبطت 0.8 بالمئة. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.2 على أساس شهري وزاد 0.6 بالمئة على أساس سنوي.