غضب روسي لرفض واشنطن عقد محادثات بين بايدن وبوتين

أعربت روسيا، اليوم الإثنين، عن أسفها لرفض الولايات المتحدة الامريكية عقد محادثات بين الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتصاعدت الخلافات مؤخرا بين أمريكا وروسيا، وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين "عندما يكون الوقت مناسبا".وذكرت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "لكل من الرئيسين بايدن وبوتين منظور مختلف إزاء بلده لكن مواطن الاتفاق بينهما هي ما ينبغي أن نبحث له عن سبل للعمل معا حيثما كانت لمصلحتنا المشتركة".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين: "لن يتراجع بايدن عن موقفه وسيكون صريحا ومنفتحا للغاية إزاء تلك العلاقة".