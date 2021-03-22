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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طارق شوقي يرد على سقوط سيستم نتيجة «تانية ثانوي»

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:32 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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بعد مرور دقائق على إتاحة رابط الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، للصف الثاني الثانوي، خرج السيستم عن العمل.

واشتكى الطلاب وأولياء الأمور من عدم تمكنهم من الحصول على النتيجة.

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سقوط موقع النتيجة لطلاب الصف الثاني الثانوي، قائلا: "يا ريت نتحقق قبل كتابة مثل هذا"، وجاء رد الوزير على جروب "التعليم مشروع الأمة" على تطبيق "واتساب".

وأتاحت الوزارة الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالرقم القومي والكود الخاص بالطالب عبر الرابط التالي:

httpsmoe-register.emis.gov.eg


ننشر خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021
httpsmoe-register.emis.gov.eg

- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

جدير بالذكر أن نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الاول الثانوي، سوف تعلن اليوم الساعة ٨ مساء.

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