مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

أما عن فروع الجائزة فهي:-

مجال الأدب:



مجال الفنون:



آلات وترية:

أولًا: آلة الكمان



ثانيًا: آلة التشيللو



فرع الغناء:



مجال الإبداع والابتكار:

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية



فرع الابتكارات العلمية:



مجال الثقافة:



مجال الفنون.. آلات وترية:

أولًا: آلة الكمان



ثانيًا: آلة التشيللو



فرع الغناء:



مجال الإبداع والابتكار:

فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية:



فرع الابتكارات العلمية:



ثانيا إقليم وسط الصعيد:



ثالثا إقليم جنوب الصعيد:



رابعا إقليم شرق الصعيد:



خامسا إقليم غرب ووسط الدلتا:



سادسا إقليم القناة وسيناء:



وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية على مد فترة التقديم لجائزة المبدع الصغير حتى يوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021، وذلك تلبية لرغبة أبنائنا المبدعين والموهوبين فى منحهم مزيد من الوقت للمشاركة والتقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير.وتتمثل شروط التقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.وكذلك أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاما مستوى ثاني، ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، وألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل، واستيفاء استمارة الجائزة، على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر المتقدم، وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم.وفي حالة تعذر وجود ولى الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالي والإداري على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم، وفي حالة العمل الجماعي يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي، وفي حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها، ويكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.وفي حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا، وتستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفى شروط الجائزة.ويتم إرسال الأعمال على (CD أو فلاش ميموري) مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" (لا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم)، تقدم الأعمال المقدمة للجائزة بداية من 28 فبراير حتى 25 مارس.وتبلغ القيمة المالية لكل فرع من فروع الجائزة 40 ألف جنيه، وتقسم إلى فئتين عمريين، من سن 5 حتى 12 سنة، من 12 حتى 18 سنة.فرع القصة: يقدم ثلاثة قصص قصيرة (القصة لا تزيد كلماتها على 500 كلمة).فرع الشعر: يقدم خمس قصائد.فرع المسرحية: يقدم مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد.فرع الرسم: ارسم بيتك المحيط (المنزل، النادي، المدرسة، المدينة.. إلخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة والألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد على 50 × 60 سم، يتمّ إرسال الأعمال بصيغة JPG.1- أحد المقطوعات كتاب (العازف الصغير)، أو مقطوعات من مقررات (سوزوكى).2- كونشيرتينو ريدينج 21 34 35 كونشيرتو فيفالدي في سلم صول لا الصغير. كونشيرتو باخ في سلم لا الصغير (الحركة الأولى).1- مقطوعة صغيرة (بيتهوفن كونتر دانس - شومان الفلاح السعيد) أو أي مقطوعة من كتاب سابجنيكوف الجزء الثاني.2- حركة أولى من سوناتا من بين فيفالدي، رومبرج، بريفال، كورللي.3 ــ يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 3 دقائق ولا يزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جالسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير وليس مسجلًا.يتمّ إعداد فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد علىن 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير دون أي مؤثرات.- تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني لتبسيط العلوم أو لشرح جزء من المناهج الدراسية أو للتوعية بوباء كورونا أو فى أحد مجالات الثقافة والفنون والتعريف بها أو أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو لعبة إلكترونية.- ابتكار لتبسيط العلوم أو للمعاونة فى متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أو فى أحد المجالات الثقافية أو الفنية.2 ـ الفئة العمرية الثانية: من فوق سن 12 حتى 18 سنة، تبلغ قيمتها المالية لكل فرع 40 ألف جنيه.فرع القصة: خمس قصص قصيرة (لا تقل عن 1000 كلمة ولا تزيد على 3000 كلمة).فرع الشعر: يقدم خمس قصائد.فرع المسرحية: مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد على الأقل.فرع الرسم: ارسم بيتك المحيطة (المنزل، النادي، المدرسة، المدينة...إلخ)، الخامات المستخدمة (الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك)، عدد اللوحات (لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10 لوحات)، مقاس اللوحات المقدمة، لا يقل عن 30 × 40 سم، ولا يزيد على 60 × 80 سم، يتمّ إرسال الأعمال بصيغة JPG.1- أي حركة من كتاب باخ المتتاليات الصولو.2- باخ كونشيرتو في سلم لا الصغير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة) باخ كونشيرتو في سلم مي الكبير (الحركة الثالثة Romdo) هايدت كونشيرتو في سلم دو الكبير (الحركة الأولى، أو الحركة الثالثة) ف.أ.موتسارت كونشيرتو، ري الكبير (218) أو في لا الكبير (219) أو في صول الكبير (216) حركة + الكاوينزافينيافسكي كونشيرتو في سلم ري الصغير الحركة الأولى أو الحركة الثانية + الثالثة فينيافسكي Léqande (مقطوعة مصنف 17) فينيافسكي بولونيز (في سلم لا الكبير) أو الآخر في سلم ري الكبيرفينياتسكى سكرنزو ترانتيلا Scuerzo Trent ساراسات: فانتازيا كارمن مقدمة وترانتبلا Ziqeunerweiser (على الطريقة الغجرية) ماكس بروخ، كونشيرتو في سلم صول الصغير، كونشيرتو رقم 3، أو هافنيز، أو روندو كابر يتشوزو.1- أي حركة من كتاب باخ المتتاليات الستة.2- حركة أولى من أى كونشيرتو أو سوناتا (هايدن، صانصانص، لالو، برامز، ديبوسى).يتم عمل فيديو للعازف لا يقل عن 4 دقائق ولا يزيد على 7 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر العازف بالكامل بالنسبة لآلة الكمان (واقفًا) بالنسبة لآلة التشيللو (جلوسًا) بحيث تكون اليدين اليمنى واليسرى واضحين، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير وليس مسجلًا.يتمّ إعداد فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر (واقفًا)، وأن يكون الصوت مأخوذ مباشرة في أثناء التصوير دون أي مؤثرات.تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني متقدم يفضل أن يشمل قاعدة بيانات لتبسيط العلوم أو شرح المناهج الدراسية أو في مجالات الثقافة والفنون أو التعريف بالمعالم السياحية والمواقع الأثرية أو لحل مشكلة مع إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت يشمل الاستعانة بالوسائط المتعددة بما لا يقل عن 20 ملفًا مع توضيح أدوات التطوير ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.ابتكار في أحد مجالات تبسيط العلوم أو ترشيد الطاقة أو المساهمة في التصدي لمشكلات مجتمعية مثل مشكلات تحلية المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو للوقاية من فيروس كورونا أو أحد تطبيقات إنترنت الأشياء أو في مجالات الثقافة والفنون.ويذكر أنه منذ أيام قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السماح باستلام أعمال جائزة المبدع الصغير الذي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي في فروع قصور الثقافة بالمحافظات يدويا (وليس بالبريد)، وذلك تيسيرًا على أبنائنا المبدعين والموهوبين في محافظات مصر، على أن يتم التسليم في أظرف مغلقة اعتبارًا من يوم 18 مارس وحتى إغلاق باب التقدم، وطوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً في المقرات التالية:أولا إقليم القاهرة الكبرى:• فرع القاهرة: 30 ش شريف - القاهرة "مقر الفرع".• فرع الجيزة: ش اليابان أمام أكاديمية الفنون بالهرم "قصر الجيزة".• فرع القليوبية: كورنيش النيل "قصر بنها".• فرع الفيوم: ميدان المحطة والسواقي "قصر الفيوم".• فرع بني سويف: ش أحمد عرابي أمام النادي الرياضي– "قصر بنى سويف".• فرع أسيوط: أسيوط – ميدان البنوك-ميدان طلعت حرب (قصر أسيوط).• فرع سوهاج: التحرير ميدان الثقافة ـ سوهاج (قصر سوهاج).• فرع الوادي الجديد: ش العدل ـ الخارجة ـ الوادي الجديد (قصر الخارجة).• فرع المنيا: رقم 1 ميدان ناصر ارض سلطان (قصر المنيا).• فرع أسوان: ش كورنيش النيل أمام نادى التجديف -أسوان (قصر العقاد).• فرع قنا: ش الشهيد مصطفى كمال مدينة قنا (قصر قنا).• فرع البحر الأحمر: مدينة الغردقة أمام مبنى المحافظة (قصر الغردقة).• فرع الأقصر: مدينة الأقصر – العوامية شارع الجزيرة (قصر الأقصر).• فرع الدقهلية: شارع الجمهورية – المنصورة "قصر المنصورة".• فرع الشرقية: شارع اللواء عبد العزيز - الزقازيق بجوار مبنى المحافظة "قصر الزقازيق ".• فرع كفر الشيخ: ش أبو بكر الصيق أمام مديرية الشئون الاجتماعية (المركز الثقافي كفر الشيخ).• فرع دمياط: شارع طلعت حرب – بجوار عمرا فندى "قصر دمياط ".• فرع الإسكندرية: 32 ش بورسعيد قصر الشاطبي الدور الثاني "مقر رئاسة الإقليم".• فرع البحيرة: شارع الجمهورية بجوار البنك الأهلي (قصر دمنهور).• فرع الغربية: عمارة الأوقاف الجديدة المستجدة (قصر طنطا).• فرع المنوفية: 27ش جمال عبد الناصر الجلاء البحري (قصر شبين الكوم).• فرع مرسى مطروح: ش الجلاء ـ مرسى مطروح ـ أمام البنك الأهلي (قصر مطروح).• فرع الإسماعيلية: حي الشــيخ زايــد مــدينة الإسماعيلية "قصر الإسماعيلية ".• فرع السويس: ش سعد زغلول أمام مديرية الأمن "قصر السويس ".• فرع بور سعيد: شــارع الأمـين والناصـر- مـــدينة بورسعيد "قصر بورسعيد".• فرع شمال سيناء: العريــش مجمع المصالح الحكومية الدور الرابع "مقر الفرع".• فرع جنوب سيناء: مدينـة طـور سـيناء "قصر ثقافة الطور".بالإضافة إلى استقبال الأعمال يدويا وبالبريد من خلال مقر المجلس الأعلى للثقافة (1 ش الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة الزمالك - القاهرة)كما سيتم استقبال الأعمال يدويًا أيضًا من خلال:• المركز القومي لثقافة الطفل مدينة الفنون محطة المساحة ش الهرم -الجيزة (بجوار سينما رادوبيس)• الحديقة الثقافية للطفل ش قدري أمام مستشفى الحوض المرصود بالسيدة زينب – القاهرة.