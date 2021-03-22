الكرملين: الحقيبة النووية دائما مع بوتين في أي مكان بالعالم

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الحقيبة النووية موجودة دائما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان يوجد به في أرجاء العالم.وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الحقيبة النووية مع بوتين حتى في الغابات الصنوبرية "التايجا" في سيبيريا، حيث قضى عطلته الأسبوعية مؤخرا، أكد بيسكوف أن "جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية، موجودة باستمرار مع الرئيس، أينما كان، سواء في أراضي الاتحاد الروسي أو أي دولة أخرى في العالم".