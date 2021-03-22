تسجيل مصور يشير إلى ضلوع ابنة غصن في عملية تهريبه من اليابان

أظهر تسجيل مصور لإحدى كاميرات المراقبة قُدم إلى محكمة أمريكية إلى أن أحد الرجلين المتهمين بمساعدة رئيس مجلس إدارة شركة نيسان سابقا كارلوس غصن على الفرار من اليابان، التقى مع ابنته في فندق بطوكيو يوم الهروب.وكانت نيابة طوكيو قد اعتقلت مايكل تايلور البالغ من العمر ستين عاما وهو من القوات الخاصة الأمريكية سابقا وابنه بيتر تايلور البالغ من العمر 28 عاما في الثاني من مارس، وهما متهمان بمساعدة غصن على الفرار إلى لبنان في ديسمبر عام 2019.ويظهر التسجيل المصور بيتر تايلور وهو يتسلم أمتعة من ابنة غصن مايا في موقف سيارات أحد الفنادق الفاخرة في طوكيو.ويعتقد أنه توجه بعدها إلى غرفة بالفندق، حيث التقى مع غصن ومايكل تايلور. ويعتقد أن غضن غير ملابسه، ثم سافر مع الرجلين إلى أوساكا بقطار الرصاصة شينكانسين، ليغادروا البلاد بطائرة خاصة من مطار كانساي.وتقول مصادر إن مايكل وبيتر أقرا بالتهم، وأخبرا النيابة بأن كارول زوجة غصن طلبت منهما المساعدة. يذكر أنه صدرت في حقها مذكرة اعتقال بسبب الحنث باليمين.