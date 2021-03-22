اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
الإثنين 22/مارس/2021 - 11:43 ص
راندا التونيطباعة
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات
على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.
على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.