اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنواتعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.