رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جامع»: 9 مليار جنيه قروض لمشروعات المرأة توفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:42 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
طباعة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 قد حقق طفرة في تمويل مشروعات المرأة حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن هذه القروض الموجهة للمرأة قد مثلت 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وأتاحت 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه وفقا لبعض المؤشرات التحليلية لأداء الجهاز على مدار السنوات الست الماضية، حظيت محافظات الوجه القبلى بالمرتبة الأولى من حيث التمويل الموجه لمشروعات المرأة حيث حصلت على 4.8 مليار جنيه بما يعادل 53% من إجمالي المنصرف من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن المرأة قد استفادت بشكل متضاعف من جميع الخدمات التى يقدمها الجهاز خلال نفس الفترة وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز إذ بلغت مشاركتها في خدمات الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز من مختلف فروعه بالمحافظات 29% وشاركت كذلك في خدمات التسويق بنسبة 32%، وجاءت نسبة مساهمتها في المعارض الداخلية التى نظمها الجهاز لتسجل 51%.

وعلى صعيد خدمات التدريب على مهارات ريادة الأعمال، حصلت ما يزيد على 18 ألف سيدة على دورات تدريبية، كما استفادت حوالى ألفين سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية في مختلف محافظات الجمهورية.

ونوهت بأن الجهاز قد وجه خدمات مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية إلى السيدات والمرأة وبوجه خاص بالمجتمعات الأكثر احتياجا خلال السنوات الست الماضية حيث ولدت هذه المشروعات 16 مليون يومية تشغيل للمرأة على مستوى الجمهورية بما يعادل 53% من إجمالي يوميات التشغيل التى وفرها الجهاز.

وذكرت أن نسبة استفادة المرأة من خدمات الصحة الأولية وصلت إلى 90%، وأما في مجال خدمات محو الأمية فقد تراوحت هذه النسبة بين 60 و70%، بينما حققت استفادة قدرها 90% من مشروعات رياض الأطفال وسجلت 45% من خدمات التدريب من أجل التشغيل التى يقدمها الجهاز.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة


الصور

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

تسوية وتمهيد الشوارع بعد توصيل المرافق بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي بكود الطالب

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2021 فور ظهورها

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

عواطف عبد الرحمن تناقش قضايا المرأة في دار الكتب

بعد نجاحه في قنا.. مسرح المواجهة والتجوال ينتقل إلى قرى سوهاج

زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»