زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»

قال رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، إنه تم ضم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أستاذا زائرا بكلية الآثار بالجامعة؛ للاستفادة من خبراته القيمة في علم المصريات ومسيرته الكبرى في المجال.وشغل الدكتور زاهي حواس منصب وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، كما عمل في العديد من المواقع الأثرية المصرية، ويعد أحد أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين، بالإضافة لما يحظى به من تقدير عالمي في مجال علم المصريات.