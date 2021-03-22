زاهي حواس أستاذا زائرا بـ«آثار عين شمس»
الإثنين 22/مارس/2021 - 11:38 ص
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قال رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، إنه تم ضم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أستاذا زائرا بكلية الآثار بالجامعة؛ للاستفادة من خبراته القيمة في علم المصريات ومسيرته الكبرى في المجال.
وشغل الدكتور زاهي حواس منصب وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، كما عمل في العديد من المواقع الأثرية المصرية، ويعد أحد أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين، بالإضافة لما يحظى به من تقدير عالمي في مجال علم المصريات.
وشغل الدكتور زاهي حواس منصب وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، كما عمل في العديد من المواقع الأثرية المصرية، ويعد أحد أشهر علماء الآثار المصريين المعاصرين، بالإضافة لما يحظى به من تقدير عالمي في مجال علم المصريات.