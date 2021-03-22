تراجع إيرادات السياحة بنسبة 90% خلال الربع الرابع في هونج كونج

أظهرت بيانات إدارة الاحصاءات في هونج كونج أن إيرادات قطاع السياحة في هونج كونج تراجعت بنسبة 90% لتصل إلى 3.75 مليار دولار هونج كونج (483.3 مليون دولار) خلال الربع الرابع،مقارنة بنفس الربع من عام 2020.ويعد هذا سادس ربع يسجل تراجعا في إيرادات السياحة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيرادات السياحة مثلت 1ر3% من صادر الخدمات، مقارنة بـ 22% خلال العام الماضي، كما مثلت 0.3% من إجمالي صادرات البضائع والخدمات في هونج كونج.وتراجع عدد الزائرين الأجانب بنسبة 100% خلال الربع الرابع، ليبلغ عدد الزائرين 18 ألفا و650 شخص.وكانت هونج كونج قد استقبلت 9.15 مليون زائر خلال الربع الرابع من عام 2019.