رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الإثنين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة النتيجة للصف الثاني الثانوي الساعة 12 ظهرا، وإتاحة نتيجة الصف الأول والثاني الساعة 8 مساءً.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع مؤشرات نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مبشرة ومطمئنة مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت المصادر، أن نتيجة الأول والثاني الثانوي، تشير بأن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد لنظام التعليم الجديدة وأسئلته.

كانت الوزارة، أعلنت أمس، أنه سيتم اتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 httpsmoe-register.emis.gov.eg
- اختيار الصف الثاني الثانوي.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

جدير بالذكر أن نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، سوف تعلن اليوم الساعة ٨ مساء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي للترم الأول بكود الطالب اليوم 2021

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا