قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليا لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الإثنين.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة النتيجة للصف الثاني الثانوي الساعة 12 ظهرا، وإتاحة نتيجة الصف الأول والثاني الساعة 8 مساءً.وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع مؤشرات نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي مبشرة ومطمئنة مقارنة بالعام الماضي.وأكدت المصادر، أن نتيجة الأول والثاني الثانوي، تشير بأن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد لنظام التعليم الجديدة وأسئلته.كانت الوزارة، أعلنت أمس، أنه سيتم اتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.egخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 httpsmoe-register.emis.gov.eg- اختيار الصف الثاني الثانوي.- كتابة كود الطالب.- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.جدير بالذكر أن نتيجة الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، سوف تعلن اليوم الساعة ٨ مساء.