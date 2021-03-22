أسترازينيكا: اللقاح فعال بنسبة 79% ولا يسبب جلطات دموية

أكدت شركة أسترازينيكا اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لكوفيد فعال بنسبة 79% لجهة منع الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة.وقالت إن اللقاح فعال بنسبة 80 % بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم فوق 65 عاما.ويذكر أن دولا عدة نصحت بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في الاختبارات السابقة.