رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتكاسات لقاح أسترازينيكا تعقّد الوضع في ظل موجة كوفيد الثالثة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:40 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
طباعة
تعقّد الانتكاسات التي مُني بها لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا مع رفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، الوضع الوبائي في وقت يجعل تسارع تفشي الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 خصوصًا في أوروبا.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الأحد "إنه الطريق المستقيم الأخير لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم... اللقاحات قادمة، ستكون هنا".

وينبغي أن تتوفر جرعات تكفي للجميع وأن تكون اللقاحات بحدّ ذاتها مقبولة من الجميع.

إلا أن مخاطر لقاح أسترازينيكا، الذي تعتمد عليه أوروبا لتحقيق أهدافها من حيث التطعيم، بات يُنظر إليها على أنها تفوق فوائده في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بحسب استطلاع للرأي أُجري بين 12 و18 مارس.

وتم تعليق استخدامه في دول عدة خشية تسببه بتجلّطات دموية، قد تكون أحيانًا قاتلة.

غير أن الوكالة الأوروبية للأدوية اعتبرت الخميس أنه "آمن وفعّال" واستؤنف استخدامه في دول عدة إلا أنه كان بالإمكان ملاحظة تأثير ذلك على الرأي العام، بحسب معهد "يوغوف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا