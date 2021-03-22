انتكاسات لقاح أسترازينيكا تعقّد الوضع في ظل موجة كوفيد الثالثة

تعقّد الانتكاسات التي مُني بها لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا مع رفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، الوضع الوبائي في وقت يجعل تسارع تفشي الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 خصوصًا في أوروبا.وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الأحد "إنه الطريق المستقيم الأخير لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم... اللقاحات قادمة، ستكون هنا".وينبغي أن تتوفر جرعات تكفي للجميع وأن تكون اللقاحات بحدّ ذاتها مقبولة من الجميع.إلا أن مخاطر لقاح أسترازينيكا، الذي تعتمد عليه أوروبا لتحقيق أهدافها من حيث التطعيم، بات يُنظر إليها على أنها تفوق فوائده في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بحسب استطلاع للرأي أُجري بين 12 و18 مارس.وتم تعليق استخدامه في دول عدة خشية تسببه بتجلّطات دموية، قد تكون أحيانًا قاتلة.غير أن الوكالة الأوروبية للأدوية اعتبرت الخميس أنه "آمن وفعّال" واستؤنف استخدامه في دول عدة إلا أنه كان بالإمكان ملاحظة تأثير ذلك على الرأي العام، بحسب معهد "يوغوف".