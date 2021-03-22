كوريا الجنوبية تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 99 ألفا و75 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1697 حالة.ويبلغ عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي 103 أشخاص.