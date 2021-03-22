توتنهام هوتسبير يفوز على أستون فيلا 2صفر فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا ثمينا على حساب مضيفه أستون فيلا، بهدفين نظيفين في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي أقيم على ملعب فيلا بارك.وسجل توتنهام هدف التقدم عن طريق كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 29، وسجل هاري كين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.ورفع توتنهام رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر.