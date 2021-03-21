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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي يدمر ورش صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين

الأحد 21/مارس/2021 - 11:31 م
التحالف العربي يدمر
التحالف العربي يدمر ورش صواريخ
عبير سليم
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم، تدمير ورش تابعة لحركة الحوثيين المدعومة من إيران في صنعاء، تستخدم لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

وقال التحالف في بيان له: "تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بـ صنعاء".

ونشر التحالف مقطع فيديو قال إنه "لعملية التدمير، ويظهر خلاله انفجار هائل في منطقة جبلية".
التحالف العربي يدمر ورش صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين
التحالف العربي يدمر ورش صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين

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