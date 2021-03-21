التحالف العربي يشن غارات على دار الرئاسة ومخازن سلاح بصنعاء

شنت قوات التحالف العربي لدعم اليمن، الأحد، غارات مكثفة على منطقة النهدين ودار الرئاسة ومعسكر الصيانة في صنعاء والتابعة لجماعة الحوثي.وأكدت مصادر مطلعة وقوع انفجارات عنيفة في معسكر الصيانة بصنعاء بعد استهداف مخازن للأسلحة بطيران التحالف وذلك حسب قناة "العربية".يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة جنوبي محافظة تعز الاستراتيجية من أيدي جماعة الحوثي.