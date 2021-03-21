مصدر يكشف عن المواد الأعلى نجاحًا لطلاب الأول والثاني الثانوي
الأحد 21/مارس/2021 - 11:39 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن المواد الأعلى نسبة نجاحًا بامتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
أشار المصدر إلى أن اللغة العربية والرياضة والكيمياء والأحياء أعلى المواد في نسب النجاح بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، غدًا الإثنين وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg
وأعلنت الوزارة مواعيد النتيجة في التوقيتات التالية:
الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً
أشار المصدر إلى أن اللغة العربية والرياضة والكيمياء والأحياء أعلى المواد في نسب النجاح بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، غدًا الإثنين وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg
وأعلنت الوزارة مواعيد النتيجة في التوقيتات التالية:
الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً