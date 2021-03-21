رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة بايدن تدافع عن نفسها في أزمة بالهجرة

الأحد 21/مارس/2021 - 09:52 م
بايدن
بايدن
أ ش أ
طباعة
تكابد حكومة جو بايدن الأمرّين، الأحد، ساعية إلى بث الطمأنينة بشأن إدارتها أول أزمة كبرى تواجهها الرئاسة المتهمة بتدفق آلاف المهاجرين، وتدافع عن نفسها مؤكدة "أن الحدود مغلقة".

تم انتخاب الرئيس الجديد للولايات المتحدة بشكل خاص بعد التعهد بالقضاء على الوباء ومعالجة الركود الاقتصادي الذي نجم عنه، لكن بعد شهرين فقط، من توليه السلطة، اتهمه الجمهوريون، وبعض الديموقراطيين أيضا، بأنه أوحى بحرية تجاوز الحدود مع المكسيك وتورط الآن في أزمة هجرة، وهو ما يرفض الاعتراف به.

وقال عضو الكونجرس عن تكساس الجمهوري مايكل ماكول لقناة "ايه بي سي" الأحد": إنه تصرف غير مسؤول" معتبرا أن "كلماته" دفعت المهاجرين للاعتقاد بأنهم موضع ترحيب. وأضاف "لقد تسببوا بأزمة"، كما استنكر النواب الديموقراطيون من هذه الولاية الحدودية رسالة الحكومة.

وأكد العديد من المهاجرين الذين التقتهم وكالة فرانس برس بعد وصولهم أن ما شجعهم يعود بشكل ما إلى وعد جو بايدن بانتهاج سياسة أكثر "إنسانية"، لذلك تحاول الإدارة الديموقراطية تصويب رسالتها مع تجنب الحديث عن "أزمة" والتطرق فقط إلى "مشكلات على الحدود".

وتوجه الرئيس الثلاثاء إلى المرشحين للهجرة قائلًا: "أستطيع أن أقول بوضوح: لا تأتوا".

بغض النظر عن تدفق المهاجرين، فإن ما يثير الجدال هو مصير الأطفال المفصولين عن عائلاتهم.

تعهد جو بايدن بمحو "العار الأخلاقي والوطني" الذي ورثه عن سلفه، أي فصل آلاف العائلات المهاجرة التي لم يتم لم شملها بعد.

أكد مايوركاس الأحد على قناة "سي إن إن" التلفزيونية "لقد اتخذنا قرارا بعدم طرد الأطفال المعرضين للخطر".

لم ينف الوزير وجود 5200 طفل محتجزين حاليًا في مراكز للراشدين على الحدود، وهو رقم يتجاوز بكثير الذروة المسجلة في ظل ولاية ترامب. حيث يوجد أكثر من 600 بينهم منذ أكثر من عشرة أيام، فيما لا يسمح القانون سوى بحجزهم لفترة انتقالية من ثلاثة أيام كحد أقصى.

قال السناتور الديموقراطي كريس مورفي الجمعة، بعد أن قام بزيارة أحد المراكز المثيرة للجدل: إن "مئات الأطفال" "كانوا محشورين في غرف كبيرة مفتوحة".

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

الباز: السيسي يمثل «السند والحماية» لسيدات مصر

«أمطار ورياح وحرارة».. الأرصاد توضح حالة الطقس غدًا

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان


الصور

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

الطفل «زياد».. يحفظ القرآن ويحلم بالقراءة في حفل ليلة القدر أمام السيسي (الفيديو)

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تردد قناة المولد 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يفتتح أسبوع الأفلام الكولومبية بالهناجر

صدور «كل الفصول خريف» للكاتبة الشابة هبة عبدالحليم

«التكنولوجيا ومكافحة الفساد» في ورشة تدريبية بقصور الثقافة

سعيد ناشيد: «السعداوي» زرعت بذور الوعي لدى أجيال من الثقافة العربية