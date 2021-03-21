«الصحة» تحدد إجراءات الوقاية من أمراض الفم

قالت وزارة الصحة: إن هناك أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يصابون بأمراض الفم، مضيفة أنه يمكن الوقاية من أمراض الفم من خلال عدد من الإجراءات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لصحة الفم.وأكدت الوزارة ضرورة اتباع نظام صحى متوازن، والحد من السكريات، تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه.وتابعت بضرورة الحد من التدخين وتعاطى التبغ، وغسيل الأسنان مرتين يوميًا، واستخدام معدات الحماية اللازمة عند ممارسة الرياضة وقيادة المركبات بهدف الحد من مخاطر الإصابة.