الداخلية البريطانية تعتزم إصلاح نظام الهجرة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، أن نظام الهجرة في بلادها مهترئ بعد فشل الناس في الفرار من الاضطهاد والخطر، بينما استطاع الذين يدفعون للعصابات الإجرامية دخول بريطانيا.

وأضافت باتل في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية اليوم الاحد، أنها ستعلن عن خطة جديدة للهجرة هذا الأسبوع لإجراء تغييرات لازمة بشدة، موضحة أن الاصلاح يهدف إلى رفع معيار الاثبات اللازم لتبرير طلب لجوء وسيشمل أيضا اختبارا، سيتم بموجبه تقييم جميع الطلبات. وأضافت، "يتعين أن يعتمد الوصول إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة إلى الحاجة وليس إلى القدرة على دفع أموال لمهربي البشر".