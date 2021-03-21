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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا

الأحد 21/مارس/2021 - 07:55 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، غدا الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١، وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg

وأعلنت الوزارة مواعيد النتيجة في التوقيتات التالية:
الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً

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