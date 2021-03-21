«التعليم»: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا
الأحد 21/مارس/2021 - 07:55 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، غدا الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١، وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.eg
وأعلنت الوزارة مواعيد النتيجة في التوقيتات التالية:
الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً
وأعلنت الوزارة مواعيد النتيجة في التوقيتات التالية:
الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا
الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً