«التعليم»: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، غدا الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١، وذلك من خلال الموقع الرسمي: httpsmoe-register.emis.gov.egوأعلنت الوزارة مواعيد النتيجة في التوقيتات التالية:الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًاالصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً