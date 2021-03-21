أسكتلندا تسجل 532 إصابة بكورونا

أعلنت الحكومة الأسكتلندية عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213 ألفًا و529 حالة.وأوضحت الحكومة- حسبما ذكر تليفزيون (إس تي في) الأسكتلندي اليوم الأحد- أن هناك 344 مصابًا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج بالمستشفيات، بينهم 31 مصابًا في حالة حرجة.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، فيما تلقى 2 مليون و144 ألفًا و940 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بينما حصل 220 ألفًا و188 شخصًا على الجرعتين.