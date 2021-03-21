رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليمني ومسئول أممي يبحثان الوضع الإنساني

الأحد 21/مارس/2021 - 05:32 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
أ ش أ
طباعة
بحث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، الوضع الإنساني والسكاني في اليمن، والمشروعات التي ينُفذها الصندوق لتعزيز قدرات الفئات المتضررة من الحرب وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، فقد استعرض الطرفان- خلال اللقاء- تعزيز دور المجلس الوطني للسكان والرعاية الصحية، وتنفيذ القضايا المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، ودعم الشباب، وما يمكن القيام به لتعزيز الشراكة بين الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ البرامج السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء اليمني لجهود الحكومة للاهتمام بالوضع الصحي والسكاني رغم التركيز القائم على جهود الإغاثة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتأثيرات هذه الحرب على انتشار ظواهر كانت الدولة تعمل على الحد منها مثل زواج القاصرات والعنف ضد المرأة وغيرها.

وأكد أهمية الحاجة لتفعيل الاتفاقات الموقعة بين الوزارات المعنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعمل على تحقيق التوازن بين الدعم الطارئ والتنمية المستدامة.. لافتًا إلى الدور المُعول على الصندوق في الضغط الأممي والدولي للحد من استخدام ميليشيا الحوثي الانقلابية للشباب والأطفال كوقود لحربها ضد الشعب اليمني.

ومن جهتها، أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون الحكومة وشراكتها الفاعلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤكدة أن الصندوق رفع حجم المساعدات المقدمة لليمن من 10 ملايين دولار إلى 80 مليونًا خلال العام الماضي، والخطط الجارية لرفع هذا التمويل.

وأشادت بدور الحكومة الداعم للسلام وحثتها على الاستمرار في هذا الجانب والإسهام في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني، موضحة أن زيارتها للعاصمة المؤقتة عدن ولقاءاتها مع الحكومة أعطاها أملًا وحافزًا كبيرًا للعمل والإنجاز خلال الفترة القادمة، معربة عن مساندة الأمم المتحدة لجهود الحكومة، برغم الصعوبات التي تواجهها وبما يمكنها من تلبية طموحات وتطلعات المواطنين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
المزيد

الثقافة

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين

تكريم سهير عبدالقادر والكحلاوى واسم الشهيد محمد إدريس بمكتبة القاهرة الكبرى

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟