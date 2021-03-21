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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حار نهارًا معتدل ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

الأحد 21/مارس/2021 - 04:06 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الإثنين، طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، وتكون الرياح من معتدلة إلى نشطة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة صباحا على بعض مناطق القاهرة والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 29 20
وادي النطرون 33 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 32 21
بلطيم 31 21
مطروح 33 20
السلوم 30 20
سيوة 32 22
بورسعيد 34 21
دمياط 33 20
الزقازيق 34 22
المنصورة 33 21
الإسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 35 20
رفح 35 21
رأس سدر 31 20
نخل 29 15
نويبع 31 21
طابا 33 20
كاترين 30 19
الطور 31 18
شرم الشيخ 33 20
الغردقة 33 21
مرسى علم 33 20
الفيوم 36 21
بني سويف 37 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 23
أسوان 40 25
إدفو 40 24
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 35 22
أبورماد 35 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22

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