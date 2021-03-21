إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمحيط القاهرة الجديدة لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "مؤمن.م، خالد.م، حماد.ا" عاطلون، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية، كما أقروا بسرقتهم ١٧ شقة سكنية، وتمكنوا من خلالها من سرقة مبالغ ومصوغات ذهبية تعدت الـ١٠٠ ألف جنيه، كما أقر المتهمون بشروعهم فى قتل أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض تصادف وجوده أثناء سرقة إحدى الشقق السكنية.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.