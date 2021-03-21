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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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اختطاف سفينة عراقية داخل المياه الإقليمية الإيرانية
الأحد 21/مارس/2021 - 03:26 م
اختطاف سفينة عراقية
منار أحمد
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أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل، باختطاف سفينة عراقية داخل المياه الإقليمية الإيرانية.
الكلمات المفتاحية
عراقية
سفينة
ايران
المياه الاقليمية
اختطاف
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