2247 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1753 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالتي وفاة في قطاع غزة.وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.