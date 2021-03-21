رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2247 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأحد 21/مارس/2021 - 03:26 م
مي الكيلة
مي الكيلة
مروة عنبر
طباعة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1753 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الإمارات تفوز بجائزة «تعاون ميدانى معلوماتى» لمكافحة المخدرات

النمسا تستثمر 6.8 مليون يورو في العام الجاري لتوفير مياه الشرب النظيفة في العالم

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

خبراء يحذرون بريطانيا: يتعين الاستعداد للوباء القادم من الآن

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

محطات في حياة نوال السعداوي.. حاربت الختان وقفت في وجه السادات

الحب مشروع كبير.. حكاية أول مجموعة قصصية لـ نوال السعداوي

وزيرة الثقافة ناعية «نوال السعداوي»: مؤلفاتها صنعت حراكا فكريا كبيرا

عن طه حسين والشعراوي وزكي نجيب محمود.. ذكريات نوال السعداوي