لأول مرة في عهد بايدن.. أمريكا تستأنف المفاوضات التجارية مع الصين

كشفت وكالة أبناء الصين الجديدة، اليوم الأحد، عن أنه لأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه الرئاسي، تم استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، واتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخ.ووفقًا للوكالة الصينية، فإن ذلك نتيجة إيجابية لاجتماع انعقد في ألاسكا يومي الخميس والجمعة، واتسم بتبادل الانتقادات العلنية.ونقلت الوكالة عن الوفد الصيني قوله بعد الاجتماع إن الجانبين ملتزمان بتعزيز الاتصال والتعاون في مجال تغير المناخ.ومن المتوقع أن يجري البلدان محادثات لتيسير أنشطة الدبلوماسيين والبعثات القنصلية، وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.