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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لصيانة المرافق الحيوية فى كفر الشيخ

الأحد 21/مارس/2021 - 02:07 م
صيانة المرافق الحيوية
صيانة المرافق الحيوية
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم انطلاق أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على استكمال أعمال التطوير بميدان عابدين بنهاية شارع المصنع، وتقاطع امتداد شارع الجمهورية، حيث يتم الإعداد للبدء بأعمال الخرسانة المسلحة في الميدان، بالإضافة إلى استكمال أعمال التطوير بمحور سعد زغلول، والبدء في صب مطابق غرف خط الانحدار، تمهيدًا لرصف الطريق.

وأشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تغطية بحر البشمة بقرية روس الفرخ، وذلك ضمن خطة الدولة لتبطين وتغطية الترع للحفاظ على المياه.

وتفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مدرسة الفصل الواحد بقرية المطارفة، بإدارة بلطيم التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بها، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي أعمال إحلال وتجديد خط مياه 4 بوصة من أسبستوس إلى بلاستيك، بقرية الحمرا التابعة لمدينة سيدى غازي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بقرية القن، حيث تم رش وتعقيم مدرسة باز البحرية، ومدرسة طلبه البستاوي بالبكاروة الغربية، التابعتين للوحدة المحلية بقرية القن، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية التايه، التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوغنيمة، فضلًا عن رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقرى الروضة، والورق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

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