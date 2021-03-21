«الرعاية الصحية» تعلن شروط الالتحاق بالوظائف الإدارية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن شروط الالتحاق بالوظائف للكوادر الإدارية بالهيئة.وأوضحت الهيئة أن المتقدم يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة، بالإضافة إلى دورات تدريبية أو دبلومات تخصصية أو دراسات عليا في مجال الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى خبرة علمية في نفس المجال الوظيفي لا تقل عن 3 سنوات، إلى جانب التمتع بمهارات قيادية وإشرافية وتحليلية، ومهارات لغوية وإتقان التعامل ببرامج المايكروسوفت.وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف من الوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع الهيئة أو المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية.