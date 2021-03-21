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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: توزيع 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الأحد 21/مارس/2021 - 12:31 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت السلطات في بولندا توزيع 5 ملايين و14 ألفا و167 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، منها 26 ألفا و841 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر "راديو بولندا"، اليوم الأحد، أن أكثر من 2ر3 مليون شخص في البلاد حصلوا على جرعتهم الأولى من اللقاح، فيما حصل 7ر1 مليون شخص على الجرعة الثانية.

وتأمل بولندا أن تتمكن من تطعيم 60% إلى 70% من إجمالي عدد المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الخريف.

يُذكر أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء قد بلغ أكثر من مليوني حالة، فيما تخطت الوفيات 49 ألف حالة.

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