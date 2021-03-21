لجنة الانتخابات الفلسطينية تطلق النشرة الدورية الإلكترونية الأولى

أطلقت لجنة الانتخابات المركزية فى فلسطين اليوم الأحد، العدد الأول من النشرة الدورية الإلكترونية "يوم لفلسطين"، والخاصة بكل ما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية 2021.وأوضحت لجنة الانتخابات، في بيان صحفي، أنه تم تخصيص العدد الأولى من النشرة الدورية لاستعراض المراحل الأولى من العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين الكترونيا وميدانيا، وفترة النشر والاعتراض على سجل الناخبين.ومن المقرر أن تستعرض النشرة جهود لجنة الانتخابات ومكاتبها في المحافظات لعقد الانتخابات، وما يرتبط بذلك من لقاءات واجتماعات وندوات وحوارات.