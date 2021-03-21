السجن 3 سنوات لخادمة سرقت ذهب مخدومتها في الجمالية

قضت محكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد بمعاقبة سيدة، بالسجن ثلاثة سنوات؛ لاتهامها ببيع ذهب مسروق من سكن مخدومتها.كان رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، تمكنوا من ضبط سيدة أثناء بيعها ذهب مسروق بالجمالية، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال قيامها بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع.بمواجهتها، اعترفت بسرقتها من داخل المسكن التى تعمل به بمنطقة مصر الجديدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.