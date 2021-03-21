يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الحصول على رقم الجلوس لطلاب أبناؤنا في الخارج ٢٠٢١، عبر المؤشرات البحثية، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة إلكترونية للتسجيل ومعرفة أرقام الجلوس، تسهيلا على الطلاب.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة كيفية الحصول على رقم الجلوس لطلاب أبناؤنا في الخارج ٢٠٢١.

كيفية الحصول على رقم الجلوس لطلاب أبناؤنا في الخارج ٢٠٢١

يستطيع الطالب الذي بالخارج، الحصول على رقم الجلوس الخاص به من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم، وهو http:seat.sabroad.emis.gov.eg بالرقم القومي المدون في شهادة ميلاد الطالب، حيث وفرت الموقع للطلاب الذين يقيمون في الخارج، وخصصت رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الإنترنت، لـ الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات ابناؤنا في الخارج .





ويقوم الطالب بالدخول على رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم السابق ذكره، ثم يقوم بإدخال الرقم القومي المصري للطالب، ثم تسجيل الدخول، ثم ستظهر للطالب صفحة جديدة فيها بيانات أخرى مطلوبة للطالب وهي الاسم الرباعي والرقم القومي والسفارة، وبعد إدخال تلك البيانات، سيظهر أمام الطالب خانة بالون الأخضر وأخرى بالأزرق، حيث يقوم الطالب بالضغط على الزر الأزرق للاطلاع على رقم الجلوس ثم طباعته.









وأما الأيقونة الخاصة باللون الأخضر، فهي خاصة بالاطلاع على البريد الإلكتروني الخاص بالطالب على موقع وزارة التربية والتعليم، وأما في حالة إذا كان الطالب لم يستخرج له شهادة ميلاد رقم قومي مصري أو أن الطالب جنسيته غير مصرية، عليه اختيار جميع البيانات ثم الضغط على زر بحث، لتظهر بيانات الطالب.





تعليمات وزارة التربية والتعليم للطلاب المقيمين بالخارج

وأكدت الوزارة إنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج من على الرابط نفسه في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة، على أن يقوم الطالب بطباعة الأسئلة والإجابة عليها في المنزل بنظام الكتاب المفتوح open book، وما عليه سوى أن يقوم بتدوين البيانات التالية: الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسي، على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها كل سفارة، لافتة إلى أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيحدد له دور ثان.



