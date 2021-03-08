«التعليم» تعلن طرق تقييم الطلاب الدارسين بنظام أبنائنا فى الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق تقييم الطلاب في جميع الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بنظام أبنائنا في الخارج.وقررت الوزارة، أن تُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي،(Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam).