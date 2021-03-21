بالأسماء.. الإذن لـ21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية، بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين كل اسم في الكشف التالي مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.