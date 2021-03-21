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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

الأحد 21/مارس/2021 - 09:38 ص
تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني
مريم جبل وعمرو المزيدي
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استقبلت إدارات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، الراغبين فى إنهاء التراخيص وتركيب الملصق الإلكترونى.

وتستمر الوحدات المرورية فى العمل حتى الثامنة مساءً، للتيسير على المواطنين الساعين لتثبيت الملصق الإلكتروني بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

ونصحت الإدارة العامة للمرور، مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها، كما يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق وبمناسبة قرب إنتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 30 مارس.

ويأتى الملصق الإلكتروني ضمن المنظومة الذكية، وللتيسير فى البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، وتحديد أماكن التكدسات.

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