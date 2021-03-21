افتتاح فروع توثيق مميكنة ومأموريات شهر عقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة

افتتح ثلاثة فروع توثيق جديدة ورفع كفاءة ثلاثة فروع أخرى بعدة محافظات، حيث تمايزت تلك الفروع بالعمل بنظام الشبك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.وشملت الفروع التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها؛ فرع التوثيق ساحل سليم بأسيوط، وفرع التوثيق منوف بالمنوفية، وفرع التوثيق دمياط الجديدة بدمياط، وفرع التوثيق كفر سعد بدمياط، وفرع التوثيق دمياط بدمياط، وفرع التوثيق الزرقا بدمياط.كما تم افتتاح مأمورية للشهر العقاري بمركز الفشن محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى افتتاح خمس مأموريات جديدة للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والتجمعات العمرانية بالمدن التالية (النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة – الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم - بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف – أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط -سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج ).