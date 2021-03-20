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سياسي

آية مدني: قرار عدم السماح للجماهير بحضور أولمبياد طوكيو صائب

السبت 20/مارس/2021 - 10:04 م
آية مدني عضو مجلس
آية مدني عضو مجلس النواب
إسلام نصير
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قالت آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، إن قرار طوكيو بعدم السماح للجماهير الأجانب حضور الأولمبياد "صائب" برغم من مرارته إلا أنه يصب في صالح الأمن والسلامة للعالم أجمع وليس لليابان فقط.

وأشارت «مدني» إلى أن العالم الآن يمر بأزمة صعبة وتتخذ كل دولة الإجراءات الاحترازية المناسبة لمواجهة انتشار جائحة كورونا وأول هذه الإجراءات هو عدم السماح بالتجمعات خاصة إذا كانت تتكون من مناطق ودول مختلفة، لذلك فإن قرار طوكيو صح جدًا وعين العقل ولا غبار عليه.

وأضافت: «نعلم أنه من الصعب جدًا على المشاركين في الأولمبياد عدم وجود مشجعين لهم من بلادهم تؤازرهم ولكن سلامة وأمن المشاركين وأمن العالم أجمع أهم، لذلك نحن نؤازر لاعبينا ونقول لهم: لا تحزنوا فإن هذه الإجراءات هي أمر لا مفر منه وسلامة الجميع تتطلب موافقة الجانب الياباني والتضحية من أجل السلامة».

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